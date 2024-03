Nas despesas médicas não há limite de deduções, mas é necessário ter documentos que comprovem o pagamento - Foto: Rawpixel_Freepik

O imposto de renda não foi criado apenas com o objetivo de tributar rendimentos como salários, lucros e outros valores recebidos em transações financeiras. Também é possível incluir na declaração alguns gastos dedutíveis, ou seja, montantes que podem ser restituídos. É por esse motivo que nem todos chegam a pagar o imposto, mas sim, recebem a restituição.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas há muitas dúvidas do que é permitido ser declarado como gasto, já que algumas das exceções são desconhecidas para os contribuintes, segundo Renato Luis Garrido Monaro, diretor de processos e comercial do escritório Etecon, de Santa Bárbara d’Oeste. É preciso destacar, inicialmente, que os gastos declarados podem ser tanto do titular da declaração quanto dos dependentes e alimentandos – neste último caso, pode haver a necessidade de comprovações judiciais.

As despesas mais comuns são com saúde e educação. Para declará-las, é necessário ter em mãos recibo, nota fiscal e comprovante de pagamento que contenham a identificação (CPF ou CNPJ) tanto de quem contratou o serviço quanto de quem o prestou.

Entre os gastos com educação, são válidos todos os níveis de escolaridade: ensino infantil, fundamental, médio, técnico e tecnológico, graduação e pós-graduação nos níveis de especialização, mestrado e doutorado.

O sistema da Receita Federal estabelece um limite de deduções por titular, dependente e alimentando, mas a orientação é de que todos os valores sejam declarados. Cursos de idiomas, de esportes, artes, dança e compras como uniforme, material escolar e transporte não podem ser utilizados.

Já nas despesas médicas não há limite de deduções, mas é necessário ter documentos comprobatórios e prestar atenção com as exceções. Podem ser declarados gastos de consultas e procedimentos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, planos de saúde, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Entretanto, despesas que estejam cobertas por apólices de seguro, bem como algumas cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, despesas com enfermeiro, prótese de silicone, muletas, cadeiras de rodas, vacinas e testes de Covid-19 não podem ser declarados.

“Um conjunto de despesas médicas de cunho estético não pode ser deduzido porque não é diretamente relacionado à saúde. Mas se os procedimentos forem realizados em alguma clínica especializada e tiverem encaminhamento médico, como uma correção estética após um acidente, aí podem ser deduzidos”, comentou Renato.

O especialista ainda cita outras categorias de gastos não tão conhecidas, mas que também podem ser utilizadas na declaração. Uma delas são os honorários advocatícios sobre a renda tributável decorrentes de ações judiciais.

Para quem tem empresas, é possível declarar despesas registradas no livro caixa. Também são permitidos gastos com imóveis alugados (IPTU, condomínio, taxas, etc.), desde que pagos pelo locador e não pelo inquilino.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por fim, planos de previdência privada das modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e complementar podem ser deduzidos no imposto até o limite de 12% do rendimento tributável. Já planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) não são dedutíveis.

Renato atenta que o uso dessas despesas só é possível ao escolher o modelo completo de declaração, uma vez que no simplificado a Receita Federal concede um desconto de 20% sobre a renda tributável, sem a necessidade de comprovar os gastos.

“Se mesmo declarando todas as despesas o contribuinte tiver um resultado de imposto a pagar, pode optar por destinar até 3% do imposto devido para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, e até mais 3% para os fundos do idoso do próprio município”, lembrou o especialista. São válidas entidades administradas pelos conselhos municipal, estadual ou federal. As doações realizadas a asilos, orfanatos e similares não são equivalentes aos fundos.