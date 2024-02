Número de instalações regularizadas pela CPFL sobe 15,7% na região em 2023

O número de instalações regularizadas pela CPFL Paulista na RPT (Região do Polo Têxtil) subiu 15,7% em 2023, na comparação com 2022.

Os dados foram divulgados nesta semana pela companhia, que destacou mais de 11 mil ligações adequadas em cidades da região de Campinas, o que aumentou em 64% a quantidade de energia recuperada.

Dos municípios da região, Sumaré teve a maior quantidade de ligações regularizadas no ano passado, com 746. Na sequência vem Hortolândia (703), Americana (417), Santa Bárbara d’Oeste (257) e Nova Odessa (61). No total, foram 2.179 ligações consertadas.

Operação da CPFL Paulista contra fraudes e furtos de energia – Foto: CPFL/Divulgação

No ano retrasado, Hortolândia teve o maior número de instalações regularizadas (606), seguida por Sumaré (581), Americana (375), Santa Bárbara (270) e Nova Odessa (51).

Santa Bárbara foi a única cidade da RPT que diminuiu o número de adequações de 2022 para 2023.

De acordo com a CPFL, equipes realizaram inspeções em residências, comércios e indústrias. Nos estabelecimentos onde foram encontradas irregularidades, a adequação foi feita de imediato.

“Os resultados ressaltam o compromisso em garantir um fornecimento justo e confiável para toda a sociedade. Além de ilegal, fraudar instalações ou furtar energia representam sérios riscos à segurança das pessoas, podendo causar instabilidade no fornecimento e pode ter reflexo da tarifa dos demais clientes”, alertou a companhia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A CPFL ressaltou que fraudar instalações é crime. Clientes podem denunciar, de forma sigilosa, por meio do aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, ou pelo site.

‘CPFL nos Bairros’ chega a Santa Bárbara d’Oeste na próxima quarta

Um atendimento especial da CPFL Paulista será realizado na próxima quarta-feira (28), a partir das 9h, no Jardim Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste.

A iniciativa faz parte do programa “CPFL nos Bairros”, que conta com iniciativas como podas de livramento de rede e limpeza de fios inoperantes, bem como ação social e entretenimento para crianças.

Uma tenda itinerante será montada entre as ruas Benjamin Wiezel e Cariris para facilitar o contato da população com a empresa.

No local, as pessoas poderão ser orientadas por técnicos da companhia sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, que já possui 3,7 mil beneficiários na cidade.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Também haverá orientações sobre soltura de pipas próxima de redes elétricas, além de outras iniciativas de conscientização.

Por fim, será realizada a 7ª edição do Cine Solar, com distribuição de pipoca, exibições de curtas-metragens infantis e ambientais e do filme Sing 2.

A sessão terá início às 19h. Em caso de chuva, a iniciativa será transferida para a quadra da escola Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança) Irmã Dulce, no mesmo bairro.