Número de ‘gatos’ flagrados pela CPFL cresce 58% na região

Após realizar ações de inspeção contra furtos de energia, popularmente conhecidos como ‘gatos’, a CPFL Paulista constatou um aumento de 58% nas fraudes na RPT (Região do Polo Têxtil) de 2021 para 2022. Após a fiscalização, foram desfeitas 4.210 ligações irregulares, contra 2.668 do ano anterior.

Dos cinco municípios que fazem parte da região, apenas Nova Odessa teve queda no número, que foi reduzido de 62 para 51. As outras quatro cidades estão, inclusive, entre as dez da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com mais casos de ligações clandestinas desfeitas.

Sumaré é responsável pelo maior aumento e número total de casos, que saltaram de 957 para 1.979, o que implica em um crescente de 107% na quantidade de gatos desfeitos. Em seguida, aparece Hortolândia, com 1.514 fraudes registradas, 453 a mais que em 2021.

Já em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, houve o menor aumento no número de gatos cortados da região. Americana saltou de 286 para 332, alta de 16% em relação a 2021, enquanto Santa Bárbara teve 9% de fraudes desfeitas a mais que no último ano, subindo de 256 para 280, sendo a cidade da RPT que menos cresceu neste quesito.

“Essas verificações são cada vez mais assertivas, já que partimos de uma base de dados que nos indica endereços onde possivelmente a prática está presente. Além das inspeções, seguiremos trabalhando, em tecnologias e sistemas cada vez mais robustos e integrados”, explicou o gerente de recuperação de energia da CPFL, Victor Rios Silva.

De acordo com a CPFL, o gato não segue padrões de segurança da rede elétrica, já que não tem certificação do Inmetro. A empresa afirma, ainda, que clientes podem realizar denúncias anônimas através de seu site. Furtar energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de prisão.

