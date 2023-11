Novo PAC: prefeituras da região pedem de ônibus escolar a UBS ao governo Lula

Americana não está sozinha na busca por recursos no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal na RPT (Região do Polo Têxtil). Assim como o município, que formalizou 12 solicitações, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Hortolândia também almejam garantir parte dos investimentos destinados ao programa para concretizar projetos considerados essenciais para a população. Sumaré não respondeu ao LIBERAL sobre as propostas.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a administração pleiteou ao Novo PAC a construção de duas creches, duas escolas e dois ônibus escolares; duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e uma Unidade Odontológica Móvel; além de um Espaço Esportivo Comunitário (Areninhas Federal).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na área de saneamento, as propostas incluem obras de ampliação e reforma de estações de tratamento de água, expansão de centros de reservação de água, melhorias nas unidades de sistema de esgotamento sanitário e a implementação de um sistema de tratamento de lodo.

A gestão do prefeito Leitinho (PSD), em Nova Odessa, cadastrou sete pedidos ao PAC por meio da plataforma TransfereGov. Entre as solicitações estão a construção de uma escola de ensino fundamental 1 em tempo integral, uma creche-escola de educação infantil, aquisição de ônibus para transporte escolar e construção de duas UBSs.

Já a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Governo, informou que as solicitações de recursos englobam obras nas áreas de esporte, saúde, educação, cultura, habitação e transporte. Detalhes específicos das obras serão divulgados apenas após a aprovação.

Lançado em agosto deste ano, o Novo PAC visa investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, com R$ 1,4 trilhão programados até 2026 e R$ 320,5 bilhões após esse período. O programa tem compromisso com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento sustentável e geração de empregos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Estados e municípios tiveram o período de 9 de outubro a 10 de novembro para inscrever propostas. Nesta etapa, o governo investirá R$ 65,2 bilhões em 27 modalidades, executadas pelos ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte.

Americana tenta emplacar reforma de museu e ‘reservatório pulmão’ na Cordenonsi

A Prefeitura de Americana solicitou 12 obras para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal. As propostas abrangem as áreas de saneamento, educação, cultura, infraestrutura e saúde.

Museu do Salto Grande foi citado no meio das solicitações – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Entre as obras solicitadas estão a execução de um reservatório de água tratada, denominado “reservatório pulmão”, para o bairro Cordenonsi; a construção de duas unidades de educação infantil nos bairros Jardim Barra do Cisne 1 e Jardim da Balsa; e a edificação do Centro Cultural CEU da Cultura, no Jardim das Orquídeas.

Também integram a lista a reforma do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão” – Museu do Salto Grande; a construção de dois espaços esportivos comunitários nos bairros Jardim das Flores e Jardim Nossa Senhora Aparecida; a construção de um Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial) no Frezzarin; e a construção de quatro unidades de saúde em diversos bairros.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O prefeito Chico Sardelli (PV) ressaltou a importância das solicitações para o município, destacando a necessidade de buscar recursos em outras esferas para concretizar essas obras. Ele enfatizou a estratégia da gestão em estabelecer parcerias com o Estado e o Governo Federal para atender às diversas demandas da cidade, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população.

O que cada município da RPT pediu, segundo as respectivas prefeituras

Americana

Execução de um reservatório de água tratada para o bairro Cordenonsi

Duas unidades de educação infantil nos bairros Jardim Barra do Cisne 1 e Jardim da Balsa

Construção do Centro Cultural CEU da Cultura no Jardim das Orquídeas

Reforma do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão” – Museu do Salto Grande

Dois espaços esportivos comunitários nos Jardins das Flores e Nossa Senhora Aparecida

Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial) no Frezzarin

Quatro unidades de saúde

Santa Bárbara d’Oeste

Duas creches

Duas escolas

Dois ônibus escolares

Duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Unidade odontológica móvel

Espaço esportivo comunitário (Areninhas Federal)

Ampliação e reforma de estações de tratamento de água, ampliação de centros de reservação de água,

Reforma das unidades de sistema de esgotamento sanitário e implantação de sistema de tratamento de lodo

Nova Odessa

Construção de escola de ensino fundamental 1 de tempo integral

Construção de creche-escola de educação infantil

Aquisição de ônibus para o transporte escolar

Construção de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Construção de Espaço Esportivo Comunitário

Inclusão de núcleo no programa “Cidades Sustentáveis e Resilientes – Regularização Fundiária”

Hortolândia