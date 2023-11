Prefeitura tenta emplacar 12 obras no Novo PAC do governo federal

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, oficializou a solicitação de 12 obras para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, utilizando a plataforma Transferegov. As propostas abrangem as áreas de saneamento, educação, cultura, infraestrutura e saúde.

As obras solicitadas incluem a execução de um reservatório de água tratada, denominado “reservatório pulmão”, para a Vila Cordenonsi; a construção de duas unidades de educação infantil no Jardim Barra do Cisne I e Jardim da Balsa; e a edificação do Centro Cultural CEU da Cultura, no Jardim das Orquídeas.

Também integram a lista a reforma, com intervenções de engenharia e arquitetura, do Museu Histórico e Pedagógico Municipal “Dr. João da Silva Carrão” – Museu do Salto Grande; a construção de dois espaços esportivos comunitários no Jardim das Flores e no Jardim Nossa Senhora Aparecida; a instalação de um Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial) no Frezzarin; e a implantação de quatro unidades de saúde nos bairros Jardim Santarosa, Nielsen Ville, Jardim da Balsa e Jardim Jacyra.

O prefeito Chico Sardelli (PV) enfatizou a importância das solicitações para o município, destacando a necessidade de buscar recursos em outras esferas para concretizar essas obras.

Ele ressaltou ainda a estratégia da gestão em estabelecer parcerias com o Estado e o governo federal, a fim de atender às diversas demandas da cidade, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população.

Secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto explicou que as propostas e documentações serão agora analisadas pelos respectivos ministérios.

“Cumprimos rigorosamente os prazos estabelecidos. Agora, aguardamos os próximos passos que serão indicados pelo governo federal”, disse.