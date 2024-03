José Francisco Lembo afirmou que, para evitar erros, a declaração dos clientes envolve mais que um profissional - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O período de declaração de Imposto de Renda é o mais agitado do ano nos escritórios de contabilidade. Com a alta procura, os profissionais da área se dedicam em horas extras, contam com o apoio da tecnologia e investem no acompanhamento prévio dos clientes durante o ano.

“É cansativo, às vezes trabalhamos à noite, aos sábados e domingos. Até porque, durante o expediente, normalmente nos dedicamos a entrevistas dos clientes e conferência de informações”, revelou José Francisco Lembo, contabilista e proprietário do Escritório Contábil Central, que realizou uma média de 600 declarações no ano passado.

Ele explicou que, para evitar erros, a declaração dos clientes passa por algumas etapas envolvendo mais de um profissional, como rascunho, digitação e conferência. Se estiver tudo ok, a declaração é enviada à Receita, o recibo é impresso e organizado na pasta do cliente. Os colaboradores envolvidos, especialmente nos plantões de finais de semana, são bonificados.

A dedicação exclusiva ao IR é uma estratégia adotada no Escritório Líder Contábil. O contador Humberto Alves de Castro Junior contou dividir as demandas com o também contador Valdessir Javaroni Junior. Eles não trabalham aos finais de semana, mas admitem horas extras de segunda a sexta-feira.

Segundo Humberto, a possibilidade de entrevistar os clientes, reunir recibos e enviar declarações pelo WhatsApp torna o trabalho muito mais ágil. “Antes o cliente vinha até o escritório, era uma dificuldade e tomava muito tempo. Mas hoje, pelo WhatsApp, ele já manda o documento e devolvemos a declaração por mensagem mesmo. Ajuda bastante”, comentou.

Outro facilitador diante da alta demanda dos escritórios é o fato de que a Receita ampliou o prazo para envio da declaração, segundo Humberto. O prazo sempre foi de 60 dias, mas passou a 90 dias em 2021, por conta da pandemia, e neste ano serão quase 75 dias, entre 15 de março e 31 de maio.

Os escritórios de contabilidade também usam sistemas para administrar o fluxo de trabalho. Sócio no Escritório Contábil Universal, Ricardo Paiuta disse que a equipe possui quatro pilares para lidar com a alta demanda da época, entre elas o uso de tecnologia. “Temos uma ferramenta que auxilia na gestão dos documentos por CPF, analisa a evolução patrimonial, entre outras funções”, contou.

Além disso, Ricardo cita como pilares o acompanhamento dos clientes ao longo do ano, a orientação em relação ao preparo da documentação que servirá de base para a declaração e um time de especialistas treinados para atender as demandas específicas de cada contribuinte.

Contador evita possíveis erros

O contador Humberto Alves de Castro Junior ressalta a importância de consultoria especializada – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O programa e os aplicativos do IR disponibilizados pela Receita Federal têm navegação fácil e permitem o uso intuitivo do usuário. Algumas declarações são naturalmente mais simples de serem feitas, especialmente se o contribuinte não tiver bens a declarar e optar pela declaração pré-preenchida.

Entretanto, os profissionais ouvidos pela reportagem ressaltam a importância da consultoria de um contador para evitar erros e, consequentemente, prejuízos.

“Muita gente resolve fazer por conta própria, mas são grandes as chances de errar e cair na malha fina. Então a dica é: se não souber fazer, não faça. Hoje em dia, a malha é super fina mesmo. Vemos muitas pessoas se aventurando e tendo muitos problemas, principalmente nas declarações mais complicadas”, afirmou contador Humberto Alves de Castro Junior.

Procurar o escritório escolhido o quanto antes é outra recomendação dos especialistas. “Na última hora, a pessoa pode precisar pagar um preço diferenciado, mais alto, ou até ter o serviço negado”, alertou Francisco.