Na região, três cidades se destacam em ranking do setor habitacional em 2021

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia estão entre os dez municípios que mais tiveram lotes protocolados e aprovados no ano passado em todo o Estado de São Paulo.

De acordo com dados do Anuário do Mercado Imobiliário do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) e da Brain Inteligência de Mercado, lançado no final de março, Santa Bárbara aparece em quarto lugar no ranking dos dez municípios com maior número de lotes protocolados, com 3.958 unidades, e em quinto lugar com mais lotes aprovados em 2021, um total de 2,8 mil.

Loteamento em Santa Bárbara, no limite com Americana, que abrigará empreendimentos voltados a indústrias e comércios – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Americana ocupa a sexta posição no ranking de lotes aprovados, com 2.734 unidades entre janeiro e dezembro do ano passado, e Hortolândia aparece em sétimo lugar, com 3.309 lotes protocolados no mesmo período.

Segundo a pesquisa, os dez municípios que aparecem no ranking dos lotes protocolados concentram, juntos, 22% do total registrado no Estado. E os dez que estão na lista dos lotes aprovados respondem por 27% do total no Estado com 49 projetos e 27,5 mil lotes previstos.

De acordo com o vice-presidente do Interior do Secovi, Frederico Marcondes Cesar, nos últimos dez anos, o Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo) aprovou sete mil lotes na capital paulista.

Fonte: Secovi-SP_Brain – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Já no interior, foram 1,8 milhão lotes, uma média de 500 loteamentos por ano. “Isso mostra que o crescimento horizontal e parcelamento de solo acontece no interior paulista”, diz.

O vice-presidente explica que esse crescimento acontece porque estamos no centro do consumo, que é o Estado de São Paulo.

“No interior, temos acessos fáceis, rodovias, aeroportos, farta mão de obra com todas qualificações, portanto, não é preciso mais estar em São Paulo para contratar um excelente técnico, um executivo. Temos grandes empresas, ótimas universidades, um custo de vida mais barato, mobilidade, segurança”.

Segundo Milena Arbix, diretora administrativa e financeira da Arbix Imóveis, em Americana, o mercado imobiliário está aquecido e bastante promissor.

“Após a pandemia as pessoas ressignificaram o jeito de morar, buscando novas propostas, como ampla área verde e de lazer, além de terem se adequado ao home office, o que impulsionou novos projetos e aceleração no setor. E nesse sentido, os lotes além de sempre possuírem elevada procura, vem ao encontro dessa nova expectativa do cliente”, comentou.

De acordo com ela, a alta no valor do aluguel também propiciou um novo olhar do consumidor para aquisição do imóvel próprio, optando pela parcela do financiamento ao invés da locação.

“Ainda em momentos de instabilidades e oscilações nas taxas de juros, o mercado imobiliário continua sendo o mais seguro para se investir e a relevância dos números apresentados de aprovações corroboram tal entendimento, demonstrando confiança na evolução da economia e do setor”, conclui.