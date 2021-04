Municípios da RMC proíbem consumo de bebida alcoólica em locais públicos

Os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) decidiram, em reunião virtual realizada na manhã desta quinta-feira (1º), pela proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, como ruas e praças.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC e foi anunciada por pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), que também é presidente do colegiado.

“Nesse momento nós temos que ter responsabilidade e consciência que o isolamento social e a vacina são as duas armas que nós temos para vencer o coronavírus”, afirmou.

Segundo o conselho, cada cidade deverá publicar um decreto para definir a proibição. O LIBERAL questionou as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), que integram a RMC, sobre se haverá alguma mudança na fiscalização.

Como resposta, a Prefeitura de Americana disse que a reunião serviu para reforçar uma determinação que já existe no Plano São Paulo, que é a proibição de reuniões com aglomeração em locais públicos, com o consumo de bebidas alcoólicas.

“A fiscalização segue sendo realizada pela Gama (Guarda Municipal de Americana), PM (Polícia Militar) e Vigilância Sanitária, de acordo com o Plano São Paulo”, concluiu o comunicado.

Em nota, a Secretaria de Governo da Prefeitura de Hortolândia disse que o município segue com equipes operando todos os dias da semana, com agentes da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e equipes de apoio das demais secretarias.

“Uma vez constatadas irregularidades, as equipes realizam abordagens e se necessário realizam autuações, com foco na irregularidade da aglomeração, e não apenas no consumo de bebidas em si”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste afirmou que vai realizar o trabalho de fiscalização da medida e aplicar as punições cabíveis se necessário.

“A prefeitura informa que a ação será realizada por agentes de fiscalização municipal (Fiscalização de Obras e Posturas, Vigilância em Saúde e Guarda Municipal) e, se necessário, as penalidades serão aplicadas com base nas normas estadual e federal, e no código de posturas do município.”

As prefeituras de Nova Odessa e Sumaré não responderam sobre se haverá algum tipo de alteração no modo como a fiscalização vem sendo feita.

O consumo em bares e restaurantes já está proibido, visto que os locais não podem receber clientes durante a fase emergencial em vigor. A venda de bebidas alcoólicas também só é permitida até 20h e apenas por delivery e drive thru, onde os clientes já são obrigados a beber em casa.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) de Campinas e Região afirmou em nota que “entende o momento difícil da pandemia” e pediu para que “as pessoas tenham responsabilidade, evitem aglomerações e ajudem a superarmos este momento, também bastante delicado para o comércio.”

Na última semana de março, o Conselho da RMC também decidiu implantar barreiras sanitárias nas entradas das cidades, para evitar turistas, sobretudo da Grande São Paulo, durante o feriado que foi antecipado na capital paulista. A medida segue em vigor até o dia 4.