Barreiras sanitárias começam nesta sexta-feira nas cidades da RMC

Os acessos aos 20 municípios que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas) passaram a contar com barreiras sanitárias desde o início da manhã desta sexta-feira (26). A medida dura até o dia 4 de abril.

O objetivo da iniciativa, aprovada por unanimidade pelos prefeitos da região na manhã da última quarta-feira (24), é reduzir viagens de moradores de São Paulo ao interior durante o período do megaferiado antecipado na capital paulista.

Segundo a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), a fiscalização terá uso de questionários, para verificar os motivos da viagem, e foco em placas da Grande São Paulo. Haverá o apoio de câmeras OCR (reconhecimento óptico de caracteres) que permitem monitorar veículos com as placas novas, que não têm a identificação da cidade.

Os pontos de abordagem serão definidos de acordo com as estratégias das forças de segurança de cada município e não terão locais ou horários previamente divulgados.

Os prefeitos definiram ainda a necessidade do apoio da Polícia Militar. Além das barreiras, as prefeituras mantêm ações integradas contra aglomerações e festas.

Barreira foi montada na Avenida Iacanga e conta com ação da Gama na abordagem de motoristas – Foto: Gama / Divulgação

Em Americana, durante a manhã de hoje, uma barreira já havia sido montada no Portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte, e também na Avenida Iacanga. Uma reunião envolvendo prefeitura, PM, Gama e Vigilância Sanitária discutiu os detalhes da fiscalização na cidade.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a fiscalização vai ser feita pela Guarda Municipal e pela Vigilância Sanitária. Uma primeira barreira já foi feita na manhã de hoje na entrada da avenida Monte Castelo com a Rodovia Luis Ometto (SP-306).

Em nota, a prefeitura disse que “ressalta que é importante a compreensão de todos no que se refere ao cumprimento das medidas de segurança sobre a prevenção da doença, como evitar aglomeração e, sempre que possível, ficar em casa”.

Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, foi ponto de fiscalização – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), disse que na cidade as barreiras sanitárias de orientação e conscientização com apoio das equipes do município e da polícia. Na manhã desta sexta, uma barreira já havia sido montada na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, perto do IZ (Instituto de Zootecnia).

Leitinho ressaltou, no entanto, que “ninguém vai ser impedido de ir e vir” nestas barreiras sanitárias. “É apenas uma ação de orientação, mas muito importante neste momento. A rede de saúde de todo o estado de São Paulo está no limite da capacidade”, afirmou.

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Governo, informou que o município realizará blitzes em locais e horários diversos para auxiliar o trabalho de contingência a ser realizado pela Polícia Militar.

Em Campinas, as barreiras sanitárias serão realizadas de forma itinerante nas principais entradas da cidade – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

A Prefeitura de Campinas já implantou, na manhã desta sexta-feira (26), as primeiras barreiras sanitárias nos principais pontos de acessos rodoviários à cidade. A ação é realizada pela Guarda Municipal e tem o apoio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e da Polícia Civil.

O LIBERAL questionou a prefeitura de Sumaré sobre como as barreiras vão funcionar no município, mas nenhuma resposta foi enviada até o momento.

*Colaborou Milton Paes