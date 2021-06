Inscrições para o Vestibulinho das Etecs terminam nesta terça

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do CPS (Centro Paula Souza) terminam nesta terça-feira (8), às 15h, para se inscrever no processo seletivo do segundo semestre de 2021.

São 912 vagas disponíveis na RPT (Região do Polo Têxtil) para o Ensino Técnico – presencial, semipresencial e online – e Especialização Técnica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor integral da taxa é de R$ 19.

As Etecs disponibilizam computadores a quem tiver dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Para realizar o agendamento, os interessados devem entrar em contato com a sua unidade e confirmar o horário de atendimento (Confira a relação de contatos abaixo).

A seleção dos convocados se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020.

O novo critério foi adotado visando atender ao distanciamento social, para prevenir a transmissão do coronavírus (Covid-19), e respeitando as orientações Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

O início das aulas de todos os cursos será de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às atividades presenciais nas Etecs e nas classes descentralizadas.

Contato

Americana

Etec Polivalente (360 vagas)

Telefone: (19) 3468-4071/ (19) 3468-1611 / (19) 3468-1611

E-mail: vestibulinho@etecpa.com.br

Santa Bárbara d’Oeste

Etec Prof. Dr. José Dagnoni (232 vagas)

Telefone: (19) 3457-4624 / (19) 3457-4625

E-mail: secretariadagnoni@gmail.com

Nova Odessa

Etec Ferrucio Humberto Gazzetta (120 vagas)

Telefone: (19) 3476 5074 / (19) 3498-1709

E-mail secretaria.odessa@etec.sp.gov.br

Sumaré

Etec de Hortolândia – Extensão FATEC Sumaré (40 vagas)

Telefone: (19) 3897-3727 / (19) 3897-5935

E-mail: etehoro@uol.com.br

Etec de Hortolândia – Extensão EE João Franceschini (40 vagas)

Telefone: (19) 3897-3727 / (19) 3897-5935

E-mail etehoro@uol.com.br

Hortolândia

Etec de Hortolândia (120 vagas)

Telefone: (19) 3897-3727/ (19) 3897-5935

E-mail etehoro@uol.com.br

