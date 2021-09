Inscrições do Programa de Estágios 2022 da CPFL se encerram nesta terça

A CPFL Energia, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Campinas, Americana e outras cidades da região, informou nesta semana que terminam na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, as inscrições on-line para o processo seletivo do Programa de Estágios 2022, que oferece aos aprovados a oportunidade de desenvolvimento de carreira profissional dentro da empresa.

Das 70 vagas oferecidas pela empresa, 53 são para atuação nas cidades de Campinas e Indaiatuba, para estudantes das áreas de humanas e exatas, sendo as vagas restantes distribuídas para várias cidades paulistas, como Jaguariúna, Bauru, Jundiaí e outras mais. Também existem oportunidades para o Rio Grande do Sul.

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deve estar cursando o antepenúltimo, penúltimo ou último ano do curso de graduação no ano de 2022, além de ter disponibilidade para jornada de trabalho de 20, 24 ou 30 horas semanais. Segundo a CPFL Energia, conhecimento em pacote Office e no idioma inglês serão considerados como diferenciais na seleção.

O interessados nas vagas de graduação devem se inscrever no site https://www.vagas.com.br/v2227719, enquanto alunos de cursos técnicos também podem participar do processo, mas através do site https://www.vagas.com.br/v2227716. Em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), neste ano todas as etapas do processo serão feitas através da internet.

Aos escolhidos, a empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, convênio médico e odontológico, seguro de vida, auxílio-transporte, auxílio-refeição e gympass.

A CPFL Energia destaca que é considerada como uma das maiores do País no segmento, estando presente em 12 estados brasileiros nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços de valor agregado em energia. Entre 2019 e 2021, 401 estudantes ingressaram no programa, que é realizado há 16 anos, sendo que aproximadamente 43% deles seguem na companhia.