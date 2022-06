Homem é baleado em tentativa de homicídio na Rodovia Santos Dumont, em Campinas

Carro ocupado por um casal foi alvejado com oito tiros; vítima pediu socorro à policiais militares rodoviários

Um homem de 37 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio no início da manhã desta sexta-feira (17), na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas. Ele seguia acompanhado de uma mulher na pista sentido Itu quando, por volta de 5h50, no km 77, foi fechado por outro veículo e teve sua BMW 320i alvejada com oito tiros.

O condutor foi baleado com um disparo nas costas, mas não corre risco de morte, segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária). Já a passageira não ficou ferida. A vítima conseguiu dirigir até um posto da PMRv, onde a ambulância da concessionária CCR AutoBAn prestou socorros até o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas.

Os autores dos disparos e o veículo usado por eles não foram identificados e localizados. Já o veículo da vítima foi preservado para perícia. Imagens do local onde ocorreu a tentativa de homicídio devem ajudar na investigação do caso.