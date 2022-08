Frente fria chega à região nesta quinta e derruba temperaturas

A frente fria que chega à RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre esta quinta e sexta-feira causará mudança brusca de temperatura, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp. A passagem da massa de ar frio fará com que as máximas caiam cerca de 12°C de um dia para o outro em Americana.

A onda de frio será a segunda a atingir o Estado de São Paulo nesta semana. A primeira, que passa pelo estado entre hoje e amanhã, na divisa com Paraná, não afeta a RMC, mas a segunda causa chuva e queda nas temperaturas na região.

De acordo com o meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy, não há previsão da quantidade de chuva para a região. “As informações que a gente tem até o momento são de que essa chuva deve ocorrer preferencialmente entre a noite de quinta e a manhã de sexta, que é o período um pouco antes e durante a passagem da frente fria”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O declínio nas temperaturas acontece ao longo da sexta, que deve ter máxima de 20°C e mínima de 8°C em Americana. Quinta-feira ainda será um dia quente, com máxima de 32°C.

O dia mais frio na cidade, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), será sábado, registrando mínima de 8°C e máxima de 14°C, uma variação térmica de 6°C. No domingo as temperaturas já sobem um pouco, marcando máxima de 23°C e mínima de 11°C. Os termômetros devem voltar a subir gradativamente a partir da próxima segunda-feira.

A sensação de frio será reforçada pela força do vento durante o final de semana. De acordo com o Cepagri, os ventos devem ficar fortes a partir de quinta-feira e com rajadas.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.