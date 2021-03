Ex-vice-prefeita de Paulínia morre de Covid-19

Seu filho Vinicius, de 25 anos, também faleceu na última quinta-feira e seu marido continua internado, ambos por conta do coronavírus

Em decorrência de complicações da Covid-19, faleceu na madrugada deste sábado (27) a ex-vice-prefeita de Paulínia, Vanda Maria Camargo dos Santos, aos 61 anos. Ela estava internada desde o último domingo (21), no Hospital Municipal de Paulínia.

Na quinta-feira (25) seu filho Vinicius Camargo, que também estava internado, faleceu por conta do coronavírus, aos 25 anos. No momento, o marido de Vanda, Aparecido dos Santos, conhecido como Guarda Belo, também está internado com a doença, desde domingo.

Não houve velório. Em mensagens distribuídas pelo WhatsApp, pessoas próximas à vítima comunicaram que o sepultamento ocorreu hoje às 13h30 no Cemitério Parque das Palmeiras, em Paulínia.

Em 2012, Vanda foi escolhida como vice-prefeita na chapa de José Pavan Junior. Ocupou o cargo de janeiro a julho de 2013 e de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016. Também foi candidata a vereadora em 2008 e 2016.

Ela também era conhecida na cidade por ter colaborado por décadas na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e trabalhado na Polícia Civil.

De acordo com o boletim epidemiológico atualizado ontem no município, desde o início da pandemia já ocorreram 136 óbitos, 9.378 casos e 8.355 recuperados. Existem, também 85 pessoas internadas no Hospital Municipal de Paulínia, 20 na UTI e 65 em leitos clínicos.