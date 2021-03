Estado inclui idosos de 69 anos em próximo grupo e antecipa calendário de vacinação

Início da imunização para faixa etária dos 69 a 71 anos passa a ser no dia 27 de março, dois dias antes do previsto inicialmente

O Governo do Estado remarcou para 27 de março o início da vacinação contra a Covid-19 de pessoas entre 69 e 71 anos.

Inicialmente, o cronograma previa que a imunização começaria no dia 29 para a faixa etária de 70 a 71 anos. O governo antecipou a programação e também incluiu nesse grupo idosos de 69 anos.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19) pelo vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia (DEM), em entrevista coletiva.

O governo estima que há 910 mil pessoas nessa faixa etária no Estado. “Com essa medida, nós vamos ampliar a vacinação em São Paulo para quase 1 milhão de pessoas”, disse Garcia.

“Isso nos traz esperança”, afirmou a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Apesar dos anúncios do governo paulista, as prefeituras da região só confirmam o calendário de vacinação no município após receberem novas doses.