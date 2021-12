Sumaré muda cronograma da vacinação contra Covid-19 neste final de ano

Até esta quinta-feira, imunização também acontece nas unidades de saúde – Foto: Divulgação / Prefeitura de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré informou que a campanha de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) no município vai sofrer algumas mudanças neste final de ano em relação ao cronograma que a população estava acostumada.

Até esta quinta-feira (23), a aplicação dos imunizantes continuam acontecendo das 9 às 15 horas, no Centro Esportivo Vereador José Pereira e também nas salas de vacinas das unidades de saúde. Somente as unidades CS (Centro de Saúde) II e Ângelo Tomazin não vão realizar a vacinação.

Na semana seguinte, a última do ano, o município alerta que vai continuar a campanha de imunização. As pessoas poderão se vacinar de segunda a quinta-feira, somente no centro esportivo da cidade, das 9 às 16 horas. No dia 30, sexta-feira, não haverá vacinação.

Após esse período, a campanha retorna no dia 3 de janeiro de 2022, na primeira segunda-feira do ano. A partir desta data, as doses voltarão a ser distribuídas para a população de Sumaré das 9 horas às 15 horas, nas unidades de saúde do município e no centro esportivo.