Dise de Americana localiza depósito de drogas e prende suspeito em Artur Nogueira

Rapaz de 23 anos foi detido com as drogas em casa e é também suspeito de participar de "tribunal do crime"

Um rapaz de 23 anos, acusado de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso em Artur Nogueira, durante a Operação Itamaraty, desencadeada nesta quarta-feira (17) por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana. Ele também é investigado por participação no chamado “tribunal do crime”.

Na casa dele, os policiais encontraram 405 pedras de crack, 364 pinos de cocaína, uma porção de maconha, R$ 1.224 em dinheiro, embalagens vazias, duas balanças digitais e dois telefones celulares.

Drogas foram apreendidas pela Dise de Americana em Artur Nogueira – Foto: Dise / Divulgação

A Dise chegou até a residência do suspeito após apurar denúncias a respeito de um imóvel no bairro Itamaraty, que estaria sendo utilizado por um gerente do tráfico como “casa bomba”, ou seja, um depósito de drogas.

Durante monitoramento, os agentes observaram a movimentação do investigado na frente da casa. Ele foi abordado e confessou que realmente armazenava drogas no telhado de sua residência.

Indivíduo foi detido no bairro Itamaraty, em Artur Nogueira – Foto: Dise / Divulgação

Foram localizados, além das porções de drogas, dinheiro do tráfico e celulares. Conduzido à sede da delegacia especializada, ele foi autuado em flagrante. O indiciado foi submetido a exame cautelar e escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia.