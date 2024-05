DIG de Americana recupera caminhão furtado em Piracicaba e prende homem por receptação

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperaram, em Piracicaba, um caminhão que foi furtado no mês de fevereiro deste ano. Um mecânico foi preso por receptação.

Segundo dados da DIG, os agentes tiveram informações de que um caminhão furtado estaria estacionado em uma oficina mecânica, localizada na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

Com essas informações, os agentes foram ao endereço, onde notaram funcionar uma espécie de oficina para veículos pesados e encontraram no local o cavalo do caminhão que estavam procurando.

O mecânico, que mora ao lado da oficina, foi abordado e ao ser questionado, afirmou que o responsável pelo caminhão deixou o veículo no local para conserto e passou o endereço do indivíduo, entretanto, no imóvel, nenhum morador foi encontrado.

Ainda na casa do mecânico, os policiais encontraram uma espingarda e munições, que foram apreendidas.

Arma localizada na casa do suspeito foi apreendida – Foto: Divulgação_DIG

Diante dos fatos, o homem foi levado à sede da DIG e acabou preso em flagrante por receptação do caminhão furtado.