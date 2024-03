Ao menos três municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) confirmaram adesão ao Dia D de Mobilização Estadual contra a dengue, nesta sexta-feira (1º), uma iniciativa voltada para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti.

Agentes de saúde em atuação em Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

As cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré estarão engajadas na campanha, com atividades planejadas para intensificar o combate ao vetor transmissor. Em Nova Odessa, o Dia D será no sábado (2). Já Hortolândia não se manifestou.

Diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado, Tatiana Lang D’Agostini ressaltou a importância da mobilização da sociedade e dos municípios, enfatizando que o trabalho conjunto é fundamental para reduzir o número de casos da doença.

As ações previstas para esta sexta incluem atividades especiais nas escolas públicas estaduais e municipais, além de orientações à população e o fortalecimento das medidas de combate aos vetores nas residências.

Americana, que registrou 88 casos positivos de dengue neste ano, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, planejou uma ação na área do Zincão, no Parque da Liberdade.

Os agentes de saúde realizarão a eliminação de criadouros, distribuirão panfletos informativos e instalarão capas específicas em caixas d’água desprotegidas. Além disso, haverá orientações no terminal rodoviário.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, onde foram confirmados 68 casos de dengue até o momento, 25 a mais do que no mesmo período do ano anterior, a ação se concentrará no Parque Olaria, com vistorias e remoção de criadouros, além da realização de ações de nebulização.

Sumaré, que apresenta o maior número de casos confirmados na região, com 167 registros e outros 32 em investigação, intensificará as ações de combate à dengue em toda a cidade.

As equipes de controle de vetores farão visitas casa a casa para vistoriar os imóveis e orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito.

Parceria com CPFL

Também a partir desta sexta, agentes da CPFL Paulista, responsáveis pela leitura do consumo de energia, estarão distribuindo panfletos educativos em Americana, Santa Bárbara, Hortolândia a Piracicaba.

A iniciativa visa conscientizar as famílias sobre as medidas necessárias para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.