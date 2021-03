Defesa Civil de Americana aponta risco de tempestades na região

A Defesa Civil de Americana emitiu nesta segunda-feira (29) um alerta que aponta risco de tempestades até quarta nas regiões de Campinas e Sorocaba. O órgão divulgou a informação após ter recebido um aviso da Defesas Civil Estadual.

O boletim meteorológico prevê que uma frente fria passará próxima ao Estado, com possibilidades de chuvas fortes e volumosas, raios e ventos. Há uma expectativa de acúmulo de 80 milímetros de chuva em 72 horas.

“Com essa previsão, a Defesa Civil de Americana alerta a população para ter cuidado com as áreas mais vulneráveis, com riscos de inundações, deslizamentos e ocorrências relacionadas com raios e ventos”, disse o órgão em nota.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a previsão é de máxima de 29ºC e mínima de 19ºC para esta terça na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com 80% de probabilidade de chuvas locais. Na quarta, essa probabilidade cai para 40%, com máxima de 28ºC e mínima de 19ºC.

Nesta terça, a condição climática deve variar entre predomínio de sol e parcialmente nublado pela manhã, com o tempo parcialmente nublado a nublado à tarde, o que restringe a elevação nas temperaturas.

Pancadas de chuva são esperadas a partir do final da tarde e podem ser seguidas de uma chuva que pode persistir até a madrugada.

Para quarta, existe uma tendência de redução na cobertura de nuvens, mas o Cepagri não descarta chuvas esparsas ao longo do dia.

De acordo com o centro, com a entrada de um ar mais frio na região, a temperatura tende a diminuir ainda mais a partir de quinta, quando o dia deve amanhecer na casa dos 15ºC.