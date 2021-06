CPS abre cursos de administradores e desenvolvedores de sistemas

São 1,3 mil vagas para curso gratuito da Salesforce, em parceria com o Centro Paula Souza

Estão abertas as inscrições para 1,3 mil vagas em cursos gratuitos de formação de administradores e desenvolvedores em sistemas da Salesforce. A iniciativa é resultado de uma parceria do CPS (Centro Paula Souza) com a empresa de soluções de CRM, e a K2 University,

Os interessados em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição pelo site até o dia 17 de junho, às 15h.

São mil vagas no curso de Administrador Salesforce , sendo 600 para estudantes de Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais, e 400 para a comunidade em geral – dessas, 200 para pessoas do sexo feminino e 200 para maiores de 50 anos.

Com 56 horas de curso, divididas em 14 encontros online, serão tratados assuntos como introdução ao software, estratégias de utilização, integração com outros apps e temas avançados.

Já para o curso de Desenvolvedor Salesforce , serão 300 vagas para estudantes de Fatecs. Com carga horária de 84 horas, divididas em 21 encontros, serão abordados temas como práticas ágeis, integração com outros dispositivos, configurações de ferramentas, entre outros.

A seleção ocorrerá por meio de uma prova online, em que os candidatos podem optar pelos dias 19 ou 20 de junho. O resultado será divulgado no dia 22 de junho.

Ao final de ambos os cursos, serão disponibilizadas oportunidades de trabalho pela Accenture para os alunos formados, que também poderão ser contratados por outras empresas.