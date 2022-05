Comércio espera aumento de até 15% nas vendas no Dia das Mães

O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, será o primeiro com o comércio completamente aberto após dois anos com restrições por conta da pandemia da Covid-19. Não por acaso, a expectativa do setor é de otimismo. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a previsão é de aumento de até 15% nas vendas.

Em Americana, o comércio de rua estará aberto em horário estendido no próximo sábado, véspera da data, das 9 às 18 horas. Para atrair os consumidores, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) preparou uma programação repleta de atrações na Praça Basílio Rangel, das 10 às 14 horas. Serão atividades com brinquedos, distribuição de algodão-doce, pintura facial, bexigas e animação com palhaço.

“É difícil prever um aumento significativo nas vendas deste ano, pois há muitos fatores que ainda impactam diretamente no consumo. Ainda assim, por ser uma data muito emotiva, tradicionalmente conhecida como a segunda mais importante para o varejo, apenas atrás do Natal, e por estarmos em um momento de estabilidade na questão da pandemia, acreditamos em um movimento importante nas vendas”, afirma Wagner Armbruster, presidente da Acia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Empresário com duas lojas de joias e relógios em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, Germano Pavan Neto se mostrou otimista com as vendas, apesar do curto período de tempo para conquistar os consumidores. Isso porque o pagamento cai neste final de semana.

“Quando a data cai muito perto do dia do pagamento, ficamos com pouco tempo de trabalho. Sabemos que os consumidores devem receber no final de semana. Agora, se a gente vai conseguir nesse curto espaço de tempo fazer as vendas que gostaríamos vai depender do atendimento de cada um. Mas acredito que vai dar certo”, afirma.

Presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) e dono de uma loja de calçados no Centro da cidade, João Batista de Rodrigues diz que a expectativa de vendas é de 10% em relação a 2019, quando ainda não havia a pandemia.

João Rodrigues, da Acisb, espera boas vendas neste ano – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“O Dia das Mães só perde para o Natal, é uma data muito forte para o comércio. Estamos otimistas, principalmente porque é o primeiro ano pós-pandemia”, afirma.

Dono de uma loja de perfumes importados em Santa Bárbara, Roberto Bonamin, está animado com a proximidade da data. “Estamos bem otimistas porque o comércio estava represado nesses dois anos de pandemia. Agora, o consumidor está indo às compras, principalmente nesta data, que é uma das mais promissoras para o comércio”.

Em Sumaré, a expectativa é que as vendas aumentem 15% em relação ao ano passado. Segundo a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), roupas, calçados, acessórios, perfumes e eletroeletrônicos estão entre os presentes mais procurados.

Apesar do otimismo nas vendas, o valor médio do presente, em 2022, deve girar em torno de R$ 240, praticamente o mesmo identificado no ano passado, influenciado, principalmente, pela queda do poder de compra da população. A estimativa é do assessoria econômica da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DO COMÉRCIO NA REGIÃO

Americana

Sábado – Das 9 às 18 horas

Santa Bárbara d’Oeste

Sexta-feira – Das 9 às 22 horas

Sábado – Das 9 às 18 horas

Nova Odessa

Sábado – Das 9 às 18 horas

Sumaré

Sábado – Das 9 às 18 horas

Hortolândia (não informou)