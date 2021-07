Comércio de rua de Americana e Santa Bárbara vai funcionar no feriado

O comércio de rua das cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste estará funcionando na sexta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. A expectativa é alcançar boas vendas, já que se trata da semana de pagamento.

Em Americana, os estabelecimentos vão funcionar das 9h às 15h. As lojas de Santa Bárbara d’Oeste estarão atendendo das 9h às 14h na sexta-feira.

Comércio vai funcionar normalmente no feriado desta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster avalia com otimismo o faturamento na data.

“É mais uma oportunidade para os consumidores fazerem suas compras, principalmente considerando que se trata de semana de pagamento”, disse o empresário.

Pelas regras vigentes na fase de transição do Plano São Paulo, a capacidade máxima dos estabelecimentos é de 40%.

“Os lojistas continuam seguindo todos os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus. Com o comércio mais tempo aberto, os consumidores conseguem se distribuir e evitar aglomerações, fazendo suas compras com conforto e segurança”, explicou Armbruster.

As associações comerciais de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré informaram que as lojas não estão impedidas de abrir. Contudo, os estabelecimentos interessados devem procurar o sindicato que representa a categoria dos trabalhadores para seguir o acordo coletivo.

Campanha de Dia dos Pais

Para incentivar o comércio na cidade, a Acisb está promovendo a campanha “Pai, Bora Pedalar”. Serão sorteadas 10 bicicletas aro 26 para os consumidores de Santa Bárbara d’Oeste. A campanha terá início em 14 de julho.

A participação será por meio do aplicativo da Acisb. Os consumidores receberão da loja, no ato da compra, um QR Code para se cadastrar. O sorteio será realizado em 12 de agosto.