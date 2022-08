Com mais dois casos, região chega a oito moradores com a varíola dos macacos

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) têm casos positivos da varíola dos macacos. Ao todo, são oito confirmações, sendo duas em Americana, duas em Santa Bárbara d’Oeste, duas em Sumaré, uma em Nova Odessa e uma em Hortolândia.

Os casos mais recentes foram confirmados pelos municípios de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Em ambas as cidades os pacientes são homens, seguem em isolamento domiciliar e têm estado de saúde considerado estável. Os dois estão sendo monitorados pelas vigilâncias epidemiológicas dos respectivos municípios.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou, nesta terça-feira, que o Estado tem 2.158 casos confirmados da doença. A pasta esclarece que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos.

“O vírus da Monkeypox, que faz parte da mesma família da varíola, é transmitido entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual”, traz trecho da nota.

O principal sintoma da doença é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir em qualquer parte do corpo, além de caroço no pescoço, axila e virilhas; febre; dor de cabeça; calafrios; cansaço; e dores musculares.

Não existe um remédio específico para tratar o vírus, apenas medicamentos sintomáticos. A cicatrização das lesões pode levar até 20 dias.