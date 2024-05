Com 3,4 mil doses, vacina monovalente começa a ser aplicada na região nesta segunda

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia – começam nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina monovalente contra a Covid-19. Entre a última quinta e sexta, os municípios receberam, juntos, 3,4 mil doses do imunizante.

Vacina monovalente contra Covid-19 – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

A vacina será destinada ao público prioritário, ou seja, crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos e pessoas a partir de 5 anos com comorbidades. Também receberão doses trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

Dos municípios da região, Sumaré disponibilizará a maior quantidade de doses, com 915, seguida por Americana, com 865; Hortolândia, com 830; Santa Bárbara, com 660; e Nova Odessa, com 200.

Segundo as prefeituras, a imunização será realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Nos casos de Sumaré e Hortolândia, unidades especificas aplicarão as doses. Em Sumaré, serão as USFs (Unidades de Saúde da Família) do Bordon, Vasconcelos, Bandeirantes, Matão, Maria Antônia, Florelly, Ângelo Tomazin, Dall’Orto e Nova Veneza, bem como o CDC (Centro da Criança) do Centro.

Já em Hortolândia, de segunda a sexta, terá vacinação nas UBSs do Amanda 1, Amanda 2, Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Figueiras, Novo Ângulo, Parque do Horto, Rosolém, Santa Clara e São Jorge. Apenas às segundas, no Orestes Ôngaro. Às terças, no Nova Europa. Às quartas, no Santiago e no São Bento. Às quintas, no Esmeralda e na Taquara Branca. Por fim, às sextas, no Adelaide.