Com 16 óbitos neste ano, Americana e Santa Bárbara recebem 1,5 mil doses de vacina contra Covid-19

Os municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste vão receber, nesta quinta-feira (23), 1,5 mil doses da vacina monovalente contra a Covid-19, anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nesta terça (21).

As duas cidades, juntas, contabilizam 16 óbitos devido à doença neste ano, de acordo com dados das prefeituras.

Mais de 519 mil unidades do imunizante começaram a ser redirecionadas do Estado para as GVEs (Grupos de Vigilância Epidemiológica) regionais nesta terça. O grupo de Campinas, que abrange a RPT (Região do Polo Têxtil) e outras 37 cidades, terá à disposição 51,5 mil doses.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacina será destinada ao público prioritário, ou seja, crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos e pessoas a partir de 5 anos com comorbidades.

Também serão imunizados trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

Dos municípios da região, Americana irá receber 865 doses, seguida por Hortolândia com 830, Santa Bárbara com 660 e Nova Odessa, com 200.

Segundo as administrações, as imunizações deverão começar na próxima segunda (27), nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Por sua vez, Sumaré ainda irá definir a demanda.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Controle

De acordo com o médico infectologista Arnaldo Gouveia Junior, a situação da Covid-19 está controlada na RPT. Em Americana, neste ano, são 1.050 casos confirmados, enquanto em Santa Bárbara são 779 infectados.

Ambos tiveram queda na quantidade de casos em relação a janeiro a maio de 2023 – Americana teve 1.615 e Santa Bárbara, 1.495.

Entretanto, nos óbitos, os municípios seguiram caminhos distintos: Americana caiu de nove para cinco, já Santa Bárbara aumentou de seis para 11.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O padrão da doença mudou muito. As vacinas diminuíram as mortes, virou uma doença endêmica, sazonal, deixou de ser devastadora. Os casos mais graves são de pessoas que possuem algum fator de risco”, disse Arnaldo.

O infectologista ainda atenta para a importância da vacinação, especialmente pessoas que possuem alguma comorbidade, para prevenir complicações.