Chuva é passageira e temperatura pode cair com chegada de massa de ar frio

Próximos dias podem registrar mínimas de 15º C, de acordo com meteorologista do Cepagri

Precipitação observada hoje não deve durar muito tempo na região - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

As chuvas registradas em Americana e região durante esta terça-feira (6) não devem ir além da madrugada. No entanto, as temperaturas mínimas devem cair na RPT (Região do Polo Têxtil) nos próximos dias.

A afirmação é do Bruno Kabke Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Chuva é passageira, mas previsão aponta possível queda na temperatura nos próximos dias – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A chuva chegou um pouco mais cedo do que nós estávamos esperando. Ela está sendo favorecida por um sistema de baixa pressão na alto atmosfera, o que favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas”, explica.

O fenômeno é chamado de cavado e é associado a frentes meteorológicas, sejam elas frias ou quentes. No entanto, a precipitação observada hoje não deve durar muito tempo na região.

“Essa chuva deve persistir ao longo do dia e ao longo da madrugada, mas a tendência para amanhã é o céu abrir e para os próximos dias, é de predomínio de Sol”, afirma Bruno.

No entanto, isso não é sinônimo de calor, pois, segundo o meteorologista, as temperaturas mínimas, que ocorrem durante a noite e a madrugada, devem cair por conta de uma massa de ar frio que está sob o Oceano Atlântico

“A mínimas devem entrar em declínio entre quinta e sexta-feira principalmente. Deve chegar em torno dos 15º C, nessa faixa. E as máximas também não sobem muito, ficando em torno dos 30º C”, conclui.

Até a próxima segunda-feira (12), a previsão do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Meteorológicas) é de que as temperaturas em Americana fiquem entre 16º C e 32º C, com alguma nebulosidade, mas também sem previsão de mais chuvas.