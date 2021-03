Campanhas para arrecadação de alimentos se multiplicam com impacto da pandemia

FAM promoveu iniciativa durante trote solidário no mês passado - Foto: Alex Ferreira - FAM

Além das consequências na saúde pública, o impacto socioeconômico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem sido avassalador e é sentido por muitas famílias de toda a RPT (Região do Polo Têxtil), sendo o sinal mais evidente disso a demanda por doação de alimentos.

Só em Americana, de acordo com dados do Cadastro Único da prefeitura para fornecer o benefício emergencial por conta da pandemia, são mais de 5 mil famílias classificadas na categoria “extrema pobreza” e “pobreza” no município.

Segundo dados do Fundo Social de Solidariedade de Americana, de uma média de 50 pedidos mensais de doações de alimentos para famílias em vulnerabilidade social antes da pandemia, agora os números chegam a cerca de 300 solicitações por mês.

Na última quarta-feira, a prefeitura lançou a campanha “Americana de Mãos Dadas” para tentar aumentar as arrecadações de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha de trigo e/ou de mandioca e açúcar.

“Vamos juntos realizar esta ação e, com certeza, iremos ajudar muitas pessoas que estão precisando de apoio. Peço que todos se solidarizem e façam a doação”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionella Ravera Sardelli.

Durante a campanha, que deve durar dois meses, as doações podem ser entregues no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85. A sede do Fundo Social de Solidariedade de Americana recebe doações o ano todo, mesmo fora das campanhas, e está localizada na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-4772 ou pelo e-mail fundosocial@americana.sp.gov.br.

REGIÃO. Segundo a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a distribuição de cestas básicas quase triplicou desde o início da pandemia. Somente este ano (até 20 de março) foram entregues 4.580 cestas básicas para famílias cadastradas nos programas sociais da prefeitura, famílias em situação emergencial por conta da pandemia e entidades parceiras.

No município, as doações, principalmente de alimentos, devem ser encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade, localizado no Centro Social Urbano, Sala Amarela, Avenida de Cillo, 650, Jardim Belo Horizonte. Caso a pessoa não tenha condições de ir até o local, o Fundo Social faz a retirada. O telefone de contato é 3455-6969.

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa opera nas dependências do Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para o recebimento de doações, como alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de roupas. O telefone é 3476-6053.

“Infelizmente, esse período de pandemia vem prejudicando e dificultando muito a vida de centenas de pessoas em nossa cidade e a doação que você faz é revertida justamente para essas famílias”, afirma a presidente do Fundo Social de Nova Odessa,

Juçara Rosolen.

SESI. Na última terça-feira, a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Sesi (Serviço Social da Indústria) também anunciaram uma campanha para recolher alimentos não perecíveis em suas unidades.

As unidades do Sesi em todos os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) têm postos de coleta para receber as doações das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A sede do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Avenida Rebouças, 2.796, em Sumaré, também começou a campanha “Corrente do Bem” e está recebendo doações de alimentos.

Onde posso fazer doação?

Americana

Fundo Social de Solidariedade – Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo | (19) 3405-4772

Santa Bárbara

Centro Social Urbano, Sala Amarela – Avenida de Cillo, 650, Jardim Belo Horizonte | (19) 3476-6053

Nova Odessa

Clube da Melhor Idade – Rua Heitor Penteado, 199, Centro | (19) 3476-6053

Sumaré

Fundo Social de Solidariedade – Rua Dom Barreto, 1.377, Centro | (19) 3883-5282

Hortolândia

Fundo Social de Solidariedade – Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco | (19) 3965-1400 (ramal 8224)