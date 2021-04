Auxílio emergencial retorna e divide expectativas sobre impacto na região

emergencial, que volta a ser pago pelo governo federal nesta terça-feira, divide expectativas na RPT (Região do Polo Têxtil). Não há um consenso, por exemplo, sobre o efeito que o benefício terá no mercado. O único entendimento em comum é de que o pagamento, no mínimo, vai ajudar as famílias em suas necessidades básicas, como alimentação.

“A garantia da renda mínima durante o período da pandemia, contempla muitas famílias, para que não entrem em um colapso econômico no momento da crise”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Pagamentos do auxílio emergencial serão retomados nesta semana – Foto: Arquivo / O Liberal

Neste ano, os valores serão menores, com R$ 250 para famílias, R$ 375 para mães solteiras e R$ 150 para pessoas que moram sozinhas. O pagamento ocorrerá mensalmente, em quatro parcelas.

Em 2020, houve cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300, entre abril e dezembro. Mães solteiras recebiam uma quantia maior, assim como acontecerá neste ano, com teto de R$ 1,2 mil.

Com essas mudanças, o comércio pode nem sentir os reflexos do auxílio, segundo o presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva.

“Com valor menor, pago a menos trabalhadores e por um período mais curto, o benefício não será suficiente para recuperar o poder de compras das famílias”.

Por outro lado, o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster, acredita que o benefício facilitará o processo de recuperação das atividades empresariais.

No entanto, ele aponta que o impacto só poderá ser medido quando as restrições forçadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19) diminuírem. “Precisamos aguardar quando, de fato, poderemos ter o contato com nossos clientes de forma menos distante”.

O presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), João Batista de Paula Rodrigues, também demonstra otimismo, principalmente em função das dificuldades geradas pela interrupção do auxílio.

“Nesses três primeiros meses que nós passamos, inclusive este, de março, foi muito fraco. Então, nós estamos otimistas aqui. Isso vai aquecer [a economia], com certeza”, afirma.

A paralisação dos pagamentos também afetou pessoas em situação de vulnerabilidade. O cenário, inclusive, motivou a Prefeitura de Nova Odessa a criar um auxílio municipal, com pagamento de R$ 200 por mês, em três parcelas, provavelmente a partir deste mês.

O auxílio federal, de acordo com o diretor de Promoção Social, Wagner Longhi, “vai gerar um acréscimo de provisão à população mais carente e, consequentemente, um maior sentimento de segurança e estabilidade para superarem estes tempos”.

BENEFICIADOS

O governo não vai abrir novas inscrições para o recebimento do benefício. Haverá uma seleção apenas entre aqueles que se inscreveram no programa em 2020 e não tiveram o auxílio cancelado. O pagamento será da mesma forma que foi no ano passado. Na RPT, em 2020, houve 255,5 mil beneficiados, que receberam um total de R$ 614,2 milhões.