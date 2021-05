Americana e Santa Bárbara realizam campanha de prevenção do câncer bucal

Doença acomete 15 mil pessoas no Brasil todos os anos, segundo Inca - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste iniciaram nesta terça-feira (11) a campanha de prevenção ao câncer de boca. As ações fazem parte do Maio Vermelho, que busca conscientizar e prevenir a doença. O câncer bucal acomete 15 mil pessoas no Brasil todos os anos, segundo Inca (Instituto Nacional do Câncer).

A Secretaria de Saúde de Americana mobiliza 38 dentistas e 22 auxiliares para a campanha. Ela será realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Jardim Alvorada, Parque Gramado, Jardim Boer, Antônio Zanaga 2, Jardim Brasil, São Domingos, Parque das Nações, Parque da Liberdade, Jaguari, Mário Covas, Jardim São Paulo, Clínica modular do bairro Antônio Zanaga e no CEO (Centro de Especialidade Odontológica), no Centro.

O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. As avaliações não precisam ser agendadas, bastando que os moradores compareçam na unidade munidos de documento com foto, comprovante de endereço e o Cartão SUS.

Os profissionais vão realizar orientações sobre a higiene bucal adequada, exame para detecção de ferida, caroço, sangramento, endurecimento, alteração de cor que acometem a boca, lábio, língua, céu da boca, gengiva, amígdalas e glândulas salivares, fatores suspeitos para a doença.

Caso os profissionais detectem alguma lesão suspeita, o paciente será encaminhado para uma segunda avaliação com o dentista buco-maxilo facial e, se houver necessidade, ele fará um pedido para a realização de biópsia.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as equipes das UBSs farão o acolhimento do público da campanha contra gripe, principalmente os idosos, conscientizando sobre o câncer de boca e encaminhando casos suspeitos ao setor de Saúde Bucal para avaliação.

Medidas preventivas

Uma das principais medidas para se evitar o câncer bucal é a visita regular ao dentista. Também é possível se precaver com a autoavaliação. Para isso, basta permanecer em frente ao espelho e observar atentamente o interior da boca. Ao notar alguma ferida que persiste há mais de 15 dias, deve-se procurar o dentista imediatamente.

O câncer bucal ocorre com maior frequência em pessoas tabagistas ou que fazem uso constante de bebidas alcoólicas. Exposição frequente à radiação solar e falta de higiene bucal também são fatores de risco para a doença.

De acordo com o Inca, em 2019 foram 6.605 mortes causadas pela doença, dos quais 5.120 eram homens e 1.485 eram mulheres. A cura do câncer de boca pode chegar a 80% quando descoberto precocemente, mas a maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

A doença é mais comum em homens com idade acima dos 40 anos, e é o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste.

(com informações da Prefeitura de Americana)