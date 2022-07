Americana e Santa Bárbara oferecem 1.395 vagas de emprego

As cidades de Americana e Santa Bábara d’Oeste contabilizam 1.395 ofertas de emprego. Há oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência em ambas cidades.

O local com mais vagas é o Desenvolve S.Bárbara, com 910 oportunidades. Todas as funções requisitadas podem ser consultadas no site da prefeitura. Para se inscrever é preciso comparecer no espaço, que fica no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975., levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Já Americana é responsável por 485 das ofertas disponíveis. Entre as funções com maior demanda estão auxiliar de pedreiro (20 vagas), eletricista montador (10) e estágio em vendas internas (10).

Há também 50 vagas para trabalhadores com deficiência nas áreas de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de recepção e garçom. Os currículos são cadastrados somente pelo site da Prefeitura.