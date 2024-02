Rede de supermercados GoodBom abre nesta quarta 120 vagas de emprego; veja como se candidatar

Na Região do Polo Têxtil, o grupo possui unidades em Sumaré e Hortolândia; vagas são para 11 setores diferentes

A rede de supermercados GoodBom abre, nesta quarta-feira (28), 120 vagas de emprego em diferentes setores para as 13 unidades do grupo. Na RPT (Região do Polo Têxtil), o grupo tem lojas em Sumaré e Hortolândia.

As oportunidades são destinadas para maiores de 18 anos, sendo os menores de idade contratados como jovens aprendizes.

Central administrativa do Grupo GoodBom, em Sumaré – Foto: GoodBom / Divulgação

Os 11 setores com vagas abertas são padaria, açougue, hortifrúti, rotisseria, frente de caixa, portaria, mercearia, frios e laticínios, segurança patrimonial, manutenção predial e tecnologia da informação.

Os interessados podem se candidatar online clicando aqui, durante o período das 8h às 12h desta quarta-feira. As entrevistas serão realizadas de forma presencial na Vila Ongaro, em Sumaré.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Todos os interessados farão as entrevistas presenciais, que serão realizadas por nossa equipe de RH. É uma oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho em uma empresa consolidada e com chance de crescimento profissional”, destaca Leila Garcia, gestora de RH da GoodBom.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para algumas vagas mais técnicas, como padeiro, açougueiro, confeiteiro e assistente de infraestrutura, é necessário ter experiência prévia. Porém, para as demais oportunidades, não há exigência de experiência anterior.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além do salário, a rede GoodBom oferece benefícios, incluindo seguro de vida em grupo, vale-transporte, assistência médica e odontológica e ainda vale-alimentação, entre outros.

Além de Sumaré e Hortolândia, o grupo possui lojas em Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu, contando atualmente com mais de 2 mil colaboradores.