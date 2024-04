Programa Loja do Futuro oferece capacitação gratuita para empresas em Americana

Evento de inauguração do programa foi realizado nesta segunda-feira – Foto: Sincomercio / Divulgação

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana foi o palco nesta segunda-feira do lançamento do Programa Loja do Futuro, uma iniciativa desenvolvida pelo Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), com o objetivo de impulsionar o faturamento dos pequenos negócios.

O programa será implantado em Americana por meio de uma parceria com o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), o Sesc (Serviço Social do Comércio) e o Senac.

Destinado às MPEs (Micro e Pequenas Empresas) associadas aos sindicatos do comércio que integram a Fecomercio, o programa oferece uma série de benefícios e capacitações voltadas para a modernização e adaptação dos negócios às demandas do mercado atual.

Entre as atividades oferecidas destacam-se palestras masters, que abordam a importância da adequação das lojas físicas diante das transformações do varejo, bem como a necessidade de implementação de ferramentas tecnológicas que favoreçam a integração dos canais físicos e digitais de vendas. O projeto é gratuito.