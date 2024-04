Prefeitura de Americana convoca mais 39 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana está convocando 39 profissionais aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação será publicado nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial do Município. Além disso, os profissionais também recebem um telegrama com as informações.

O edital convoca ajudante geral, engenheiro, escriturário, farmacêutico (3), inspetor de alunos, monitor escolar (2), pedagogo (2), professor de creche (3), professor de geografia (2), professor de inglês, professor de matemática (2), professor de artes, professor de educação física (2), professor de educação fundamental (8), professor de educação infantil (8) e professor de educação infantil PCD.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os convocados devem comparecer no dia 11 de abril, às 9h, nas dependências da Secretaria de Educação, que fica na Rua dos Professores, nº 40, Centro.

“A contratação dos aprovados em concurso tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, afirma o secretário de Administração, Eduardo Flores. A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, disponível a partir desta quinta-feira no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.