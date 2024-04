Seo Fritz Móveis e Ambientes: conforto, estilo e elegância

Seo Fritz Móveis e Ambientes, uma loja de decoração localizada na Avenida Campos Salles, em Americana, se destaca no mercado pela abordagem única, focada em oferecer não apenas produtos de alta qualidade, mas uma experiência personalizada aos clientes.

Com uma história de sucesso no atacado, a loja se reinventou para atender diretamente o consumidor final, selecionando marcas de renome e produtos que refletem as últimas tendências em design de interiores.

Espaço do Seo Fritz, que conta com móveis exclusivos de marcas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A cultura do Seo Fritz é pautada na transparência, comprometimento com os clientes e parceiros, e um objetivo de tornar-se uma “empresa amiga”. “Priorizamos a qualidade dos produtos e o atendimento de excelência, visando sempre a satisfação completa e a fidelização dos nossos clientes”, afirma Joyce Torres, gerente de produtos e relacionamentos.

A loja é representante exclusiva em Americana das salas de jantar e estofados da Uultis, marca com mais de 60 anos de mercado e presença na ISaloni, a maior feira de móveis e design do mundo.

Oferece ainda uma linha para ambientes externos da Lovato, com beleza e durabilidade para espaços ao ar livre. E trabalha com a Trussardi e Tempur, parceiros na linha de cama, banho e colchões, garantindo qualidade e conforto.

“Proporcionamos um atendimento exclusivo e personalizado, com consultores especializados prontos para transformar projetos individuais em realidade, refletindo a personalidade do cliente em cada ambiente”, destaca Joyce.

Segundo a gerente de produtos, a sustentabilidade e o artesanato também se destacam como influências crescentes, direcionando as escolhas de parcerias e produtos.

“Investir em inovação, qualidade, sustentabilidade e experiências personalizadas continuará sendo essencial para o crescimento do Seo Fritz Móveis e Ambientes”.

No Seo Fritz, cada detalhe é pensado para atender às expectativas dos clientes mais exigentes. Com uma visão para o futuro e respeito pelas tradições de qualidade e atendimento personalizado, a loja em Americana segue empenhada em ser uma referência no setor de móveis e decoração.

