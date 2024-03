Referência no segmento de cartões de benefícios, Vegas Card completa 19 anos

Sede da Vegas Card, localizada na Vila Santa Catarina, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Empresa de vanguarda no mercado de benefícios aos trabalhadores, com sede em Americana e operação em todo o Brasil, o Grupo Vegas Soluções Corporativas completa 19 anos nesta segunda-feira (25).

Inovador e focado na qualidade de vida, o grupo transcende o mercado de vouchers com a tecnologia de seus cartões, aplicativos e plataformas e sua responsabilidade sociocultural.

Em uma época em que a bancarização era pouco difundida no Brasil, a empresa surgiu com a ideia de operar com cartões de crédito, mas enfrentou desafios e dilemas. Por outro lado, o segmento de cartões-benefícios demonstrava potencial.

Convênios de farmácia com a Rede Prática e cartões de alimentação foram as primeiras apostas da Vegas Card, que continuou inovando com produtos e serviços para atender às necessidades das empresas e seus colaboradores.

Empresa tem forte atuação no ramo de cartões de benefícios – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

São soluções para oferecer vantagens com ou sem desconto na folha de pagamento, como cartões com valores pré-aprovados para refeições, combustível, vales especiais sazonais, antecipação de salário, premiações e cashback. Há ainda opções para melhorar a gestão empresarial, como o Veloz GIF – Gestão Inteligente de Frota, que registra com precisão e oferece relatórios que possibilitam ações estratégicas e economia.

Responsabilidade social

A Vegas Card é uma das 22 empresas que compõem a ABBT (Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador). A 20ª maior empresa de Americana em faturamento também é referência em atendimento humanizado, inclusão e bem-estar dos colaboradores, responsabilidade social e projetos culturais.

Em meio à crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, que iniciou em 2020, a Vegas Card dispôs produtos como o Multi Vida, uma espécie de cartão de crédito que pode ser usado por colaboradores em diferentes estabelecimentos, funcionando como um empréstimo sem juros para o trabalhador. O objetivo foi contribuir com alternativas para minimizar os danos econômicos.

Desde 2022 oferecendo aulas de música para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, a Filarmônica de Metais está entre os projetos culturais apoiados pela Vegas Card, em parceria com o bar e estúdio Espaço Gnu. Mais recentemente, a empresa também passou a apoiar a +Um Hits, startup de produção cultural que atua como gravadora e busca incentivar músicos, escritores e outros criadores da região.

A responsabilidade sociocultural é um dos pilares da Vegas Card e, segundo os diretores Marcos Icassatti Sartori, Hannel Arthur Baungartner e Gustavo Sartori Barba, resulta do perfil da família fundadora da empresa.

“Temos essa personalidade, que vem desde o meu pai, que já não está entre nós. Ele fundou a empresa e nos mostrou que essa preocupação reflete no cotidiano e na qualidade das relações interpessoais”, reflete Gustavo.

“Não estamos inventando a roda, acompanhamos as ideias e tendências ao redor do mundo e percebemos que as empresas também têm como função pensar no ser humano por trás de colaboradores e clientes”, comenta.

