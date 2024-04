PGR e PCMSO: saiba quando é preciso atualizar

O Sesi-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo) alerta para a importância de manter o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) sempre atualizados. A prática é fundamental para assegurar a efetividade na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Segundo Rose Meire Canhete Pereira, médica do trabalho, e Alexandre Mendes Pinto, engenheiro de segurança do trabalho, ambos do Sesi-SP, o intervalo para as atualizações dos programas pode variar conforme as particularidades de cada empresa. Entretanto, é essencial acompanhar as melhores práticas e regulamentações atuais para promover um ambiente de trabalho seguro e saudável.

O engenheiro Alexandre e a médica Rose, do Sesi-SP – Foto: Divulgação

O PGR visa identificar, avaliar e gerenciar riscos que podem afetar a segurança, o meio ambiente e o patrimônio, além de reduzir impactos negativos de possíveis incidentes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O PCMSO, por sua vez, foca na vigilância da saúde ocupacional, determinando exames e avaliações conforme os riscos apontados pelo PGR, seguindo critérios técnicos e legislações vigentes. O principal objetivo é o diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho e a identificação de exposições excessivas a agentes nocivos.

As atualizações dos programas devem considerar vários fatores, como mudanças nas legislações, novos riscos no ambiente de trabalho, alterações nos processos laborais, além da introdução de tecnologias que possam influenciar a saúde dos trabalhadores.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“A atualização regular do PGR e do PCMSO é uma etapa essencial na gestão de saúde e segurança ocupacional, garantindo não apenas a conformidade legal, mas também promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os empregados”, concluem Rose e Alexandre.

Interessados podem contatar o coordenador de Relacionamento com a Indústria e Comunidade do Sesi-SP por meio do e-mail matheus.mendes@sesisp.org.br ou WhatsApp (19) 98162-0475.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Situações em que as empresas precisam revisar e atualizar o PGR e o PCMSO

Após implementação de medidas preventivas: para avaliar a presença de riscos residuais

Quando ocorrem mudanças significativas: como inovações tecnológicas, novos processos de trabalho ou introdução de novos riscos

Identificação de falhas nas medidas de prevenção: necessidade de ajustes para assegurar eficácia

Ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais: exige revisões para prevenir reincidências

Mudanças nos requisitos legais: garantir a conformidade com as novas normas de segurança e saúde no trabalho

Painel de Negócios

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes