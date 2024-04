Escritório Contábil Líder, em Americana, completa 49 anos

Em maio deste ano, o Escritório Contábil Líder celebra seu aniversário de 49 anos, consolidando-se como uma das empresas mais respeitadas no ramo contábil na cidade de Americana.

A empresa foi fundada em 1975 por Valdessir Javaroni, que ingressou na contabilidade aos 10 anos de idade em sua cidade natal, Torrinha (SP), e que, aos 15, se mudou para Americana onde começou a trabalhar no escritório de referência da época, o ADAMI.

Desde cedo, Valdessir almejava ter o próprio escritório. Após formar-se em técnico de contabilidade pelo Colégio Dom Pedro, ele não mediu esforços para colocar o sonho em realidade e inaugurou o Escritório Contábil Líder, uma empresa que hoje não só atende a uma ampla gama de setores econômicos — incluindo indústria, comércio e serviços.

O principal marco no crescimento do Líder foi a constante busca por inovação. A empresa integrou tecnologia avançada com o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, por meio de capacitação e treinamentos regulares. Essa combinação assegurou a qualidade e eficiência dos serviços prestados, satisfazendo as expectativas de seus clientes.

Sede do Escritório Contábil Líder, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao longo de quase cinco décadas, o Escritório Líder construiu e mantém um relacionamento sólido e confiável com seus clientes, cultivando credibilidade e excelência na prestação de seus serviços.

A trajetória de sucesso, afirma o fundador, é baseada na ética. Para ele, a integridade é fundamental no ramo da contabilidade, onde a confiança é a moeda mais valiosa.

À medida que o Escritório Líder se aproxima do seu 50º aniversário, a empresa olha para o futuro com o compromisso de continuar a aprender e inovar. Cada projeto e cliente é uma nova oportunidade para aprimorar e reafirmar o compromisso com a qualidade e a ética, assegurando que continue a ser um símbolo de confiança e excelência em Americana e região.

