Paraná Supermercados chega a 31 anos e sorteia 500 vales-compra de R$ 200

A comemoração do aniversário de 31 anos da rede Paraná Supermercados conta com o sorteio de 500 ganhadores de vales-compra com valor de R$ 200 cada, totalizando R$ 100 mil em premiações para os clientes das oito lojas localizadas em Americana, Nova Odessa e Sumaré.

Para participar é necessário cadastro no Clube de Desconto Paraná e, a cada R$ 60 em compras, não cumulativos, o cliente ganha um cupom para concorrer. O primeiro sorteio aconteceu na última terça-feira (21) e outros quatro estão previstos nos dias 28 de novembro e 7, 12 e 17 de dezembro.

Fundada em 1992, rede Paraná Supermercados conta com oito lojas localizadas nas cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Serão 100 ganhadores por sorteio, distribuídos por todas as unidades.

Além disso, uma campanha interna vai premiar 35 colaboradores com vales-compra de R$ 300, totalizando R$ 10,5 mil. Para concorrer, os 482 funcionários da rede seguem as mesmas regras que os clientes e têm sorteios nos mesmos dias.

“No ano passado tivemos a nossa campanha de 30 anos, em que sorteamos 30 vales-compra de um ano de mercados grátis, e neste ano optamos por semear mais prêmios. Somos um mercado de vizinhança, queremos agradar todos os nossos vizinhos e também pensamos no nosso público interno. Tivemos um primeiro sorteio e foi muito satisfatório ver as pessoas radiantes”, comentou o diretor da rede Paraná Supermercados, Gerson Pereira.

HISTÓRIA

A rede Paraná iniciou em 1992 com a inauguração da primeira loja, no bairro Parque Virgílio Viel, em Sumaré, pelo casal José Fernandes Pereira e Joana Domiciano, ambos já falecidos.

Lojas da rede oferecem grande variedade de produtos aos clientes – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Dois anos depois, a unidade foi transferida para um prédio no mesmo bairro. Em 2004, foram abertas outras duas unidades, uma no Jardim das Orquídeas, em Sumaré, e outra, no Jardim São Manoel, em Nova Odessa.

Em dezembro de 2007, a loja do Jardim das Orquídeas foi ampliada e conquistou o “Prêmio FUFO 2008”, promovido pela Associação Comercial de Sumaré, na categoria “Destaque do Comércio – Região do Picerno”.

Paraná Supermercados – Foto: Divulgação

A quarta loja chegou cinco anos depois, em 2012, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa, e no ano de 2015, foi a vez de Campinas receber uma unidade do grupo. Nova Odessa teve a terceira loja inaugurada em 2020, no Jardim Bela Vista e, em 2022, chegou a vez de Americana, com a loja localizada na esquina entre a Avenida Abdo Najar e a Rua Dom Pedro II. Neste ano, a oitava loja da rede, e quarta de Nova Odessa, foi inaugurada em janeiro.

Aos 31 anos, o grupo continua em expansão no segmento, impulsionando o progresso na região e se destacando por oferecer produtos de qualidade com preços baixos e por manter bons relacionamentos com seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros.

