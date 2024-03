Instituto Educacional de Americana inova com projetos socioemocionais

Cada vez mais conectado e repleto de informações, o colégio se destaca com uma abordagem inovadora no campo da educação

Instituto Educacional de Americana funciona no bairro Nossa Senhora de Fátima - Foto: Divulgação copy

Em um mundo em constante evolução, cada vez mais conectado e repleto de informações, o Instituto Educacional de Americana se destaca com uma abordagem inovadora no campo da educação. Rompendo com o paradigma das salas de aula tradicionais, a instituição entende que o futuro da educação vai além da formação dos jovens.

O colégio defende a importância não apenas do conhecimento acadêmico, mas também das habilidades socioemocionais fundamentais para enfrentar os desafios de um mundo em transformação.

Enquanto as competências acadêmicas, conhecidas pelo termo em inglês hard skills, continuam sendo uma parte fundamental do currículo, o instituto reconhece a necessidade de desenvolver também as soft skills, habilidades como resolução de problemas, criatividade, inteligência emocional, empatia, pensamento crítico e capacidade de decisão.

“Numa era de avanço tecnológico acelerado, destacar a humanidade real é vital”, afirma Carla Giatti, diretora pedagógica do colégio.

O programa STAR (Socialização, Talento, Atitude e Respeito) exemplifica o compromisso do instituto com uma educação centrada no desenvolvimento pessoal, emocional e social dos alunos.

Por meio de uma metodologia de reforço positivo, os alunos são incentivados a demonstrar comportamentos proativos e solidários, sendo recompensados com o sistema de “moedas” e a oportunidade de participar da “Roleta Star”, acumulando pontos para a sua equipe.

Um exemplo prático dessa abordagem é quando um aluno demonstra responsabilidade ambiental ao recolher um resíduo e descartá-lo corretamente, ou quando um amigo estiver cuidando de outro, ou ainda um amigo que percebe que outro amigo está sozinho e o convida para brincar.

Além de estimular ações positivas, o programa visa cultivar um espírito de liderança e colaboração entre os alunos. As equipes que liderarem o programa durante ao longo do ano receberão algumas surpresas e a grande vencedora receberá um prêmio final encerrando o ano letivo, incentivando assim a participação ativa e o comprometimento de todos os alunos com os valores promovidos pelo programa.

Roleta Star é parte de sistema de recompensas e reforço positivo – Foto: Divulgação

“Queremos que nossos alunos sejam reconhecidos por suas ações positivas, incentivando um ambiente de colaboração e empatia”, destaca Rachel Massarotto, coordenadora pedagógica dos anos finais do ensino fundamental do colégio.

CORES DOS SENTIMENTOS. Para os alunos da educação infantil, o instituto oferece o projeto “As Cores dos Sentimentos”, que visa ensinar as crianças a reconhecerem, nomearem e gerenciarem suas emoções desde cedo. Este projeto destaca o compromisso da instituição com o cuidado integral do aluno, desde os primeiros anos de vida escolar.

