Dia Nacional do Café: Cassiano reforça compromisso com qualidade e tradição

Data foi criada para marcar o início da colheita do grão no País

O Dia Nacional do Café, comemorado nesta sexta-feira, dia 24 de maio, foi criado pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em 2005 para dar destaque às marcas nacionais e marcar o início da colheita no Brasil.

Café Cassiano celebra o Dia Nacional do Café reafirmando seu compromisso com a qualidade e a tradição – Foto: Divulgação

A data é essencial para a indústria e a agricultura brasileiras, e o Café Cassiano aproveita para destacar a qualidade de seus produtos que chegam à mesa dos consumidores.

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com uma safra total de 55,07 milhões de sacas em 2023, quase cinco milhões a mais que no ano anterior, evidenciando a alta qualidade do café brasileiro, reconhecida globalmente.

O café brasileiro é conhecido por seu sabor suave e equilibrado, sendo uma escolha popular tanto para blend quanto para produtos de origem única e alta qualidade. Minas Gerais é o estado que mais se destaca na produção de café, especialmente a região sul, famosa por seus grãos de sabor encorpado e baixa acidez.

De acordo com o Café Cassiano, a qualidade do café é influenciada por diversos fatores, incluindo método de coleta, torrefação, moagem e armazenamento. Em 2004, a Abic criou o Programa de Qualidade do Café, que classifica os cafés em quatro categorias: gourmet, superior, tradicional e extraforte. O programa visa garantir que até o café mais acessível mantenha um padrão de qualidade elevado.

Com certificações da Abic e rigoroso controle de qualidade, produtos da marca garantem uma experiência única e saborosa a cada xícara – Foto: Divulgação

EXCELÊNCIA. “O Café Cassiano sempre se preocupou em oferecer qualidade aos nossos clientes. Por isso, nossos produtos estão sempre adequados às exigências do mercado e possuem diversas certificações, entre elas os selos da Abic”, afirma Lia Lima Gatti Höfling, diretora de marketing do Café Cassiano.

A qualidade global da bebida, segundo a Abic, é avaliada pela percepção conjunta dos aromas e intensidade da bebida – quanto mais aromático, melhor a qualidade.

Para obter o selo Abic, mesmo o café mais popular deve passar por rigorosos testes de qualidade. O selo pode ser encontrado na embalagem do produto, assegurando ao consumidor que está comprando um café de qualidade certificada.

O Café Cassiano celebra o Dia Nacional do Café reafirmando seu compromisso com a qualidade e a tradição. Com certificações da Abic e um rigoroso controle de qualidade, os produtos da marca garantem uma experiência única e saborosa a cada xícara.

