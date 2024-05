Construtora Itajaí faz lançamento do Residencial Iracema, em Americana

Na última terça, evento de lançamento do empreendimento contou com participação de corretores e imobiliárias

A Construtora Itajaí lançou, na última terça-feira, 7, em Americana, o Residencial Iracema, um empreendimento moderno localizado no Jardim da Balsa.

O evento contou com a participação de 170 corretores de imóveis e de imobiliárias de toda a região.

O projeto apresenta apartamentos com metragem de 47,63 e 49,22 metros quadrados. A entrega das unidades está prevista para novembro de 2026.

Corretores participaram de evento de lançamento na última semana – Foto: Divulgação

Situado a apenas sete minutos da Avenida São Jerônimo e Rua Florindo Cibin, e a 15 minutos do centro de Americana, o residencial oferece uma localização privilegiada com infraestrutura completa.

Entre os destaques estão a guarita com preparação para portaria remota, 11 vagas para visitantes e dois elevadores por torre, garantindo conforto e segurança aos moradores.

A área ao redor do empreendimento conta com uma ampla variedade de comércios, supermercados e fácil acesso ao transporte público, o que facilita o dia a dia.

O lazer é um ponto alto com opções para todos os gostos. Os moradores poderão desfrutar de uma piscina, um espaço fitness aberto, um salão de festas sofisticado, quadra poliesportiva gramada, quiosque com churrasqueira, playground para as crianças e até mesmo um pet place para os animais de estimação. Cada apartamento conta com uma vaga de garagem.

Os apartamentos estão disponíveis em duas opções: unidades de um dormitório, a partir de R$ 195 mil, e de dois dormitórios, a partir de R$ 197 mil, com subsídios de até R$ 55 mil no programa Minha Casa Minha Vida. A entrada pode ser parcelada em até 30 vezes, e o financiamento será realizado pela Caixa Econômica Federal.

Giovana Coelho (marketing) Ney Duarte (coordenador de vendas) e Silvio Nogueira (diretor da construtora) – Foto: Divulgação

Com uma trajetória de mais de 36 anos de experiência, a Construtora Itajaí já entregou mais de 15 mil unidades habitacionais, totalizando mais de 840 mil metros quadrados de construções em unidades habitacionais.

O Residencial Iracema representa o quinto lançamento da construtora em Americana, seguindo os passos dos empreendimentos já entregues, como Taina, Inae e Jacy, além do Janaína, em construção.

Os interessados em conhecer o apartamento decorado podem visitar o endereço Avenida da Amizade, 1194, em Americana, e descobrir todas as vantagens que o Residencial Iracema tem para oferecer.