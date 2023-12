Carla Zambelli renova compromisso de dedicação à população da região

A deputada federal Carla Zambelli reitera seu compromisso com as comunidades da região de Campinas e assegura que continuará trabalhando incansavelmente para atender as demandas e promover o progresso nessas localidades.

A deputada federal Carla Zambelli – Foto: Divulgação

Em seu primeiro mandato, Carla Zambelli direcionou a impressionante quantia de R$ 27,4 milhões para 62 municípios da região de Campinas, sendo que R$ 450 mil exclusivamente para a cidade de Americana, consolidando seu compromisso com o município.

Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste também foram contempladas com investimentos respectivos de R$ 200 mil e R$ 600 mil.

Destaca-se a atuação incisiva da parlamentar na área da saúde, evidenciada pelo investimento de R$ 600 mil em 2023 na Santa Casa de Misericórdia em Santa Bárbara d’Oeste. Esse aporte contribuirá significativamente para melhorias nos serviços hospitalares, atendendo as demandas essenciais da comunidade.

A deputada Carla Zambelli e o suplente de deputado estadual Ricardo Molina – Foto: Divulgação

Parceria continua em 2024

Olhando para o futuro, a Deputada Carla Zambelli anuncia a destinação expressiva de R$ 1,3 milhão em 2024 para a saúde na região.

A atuação da parlamentar abrange também políticas voltadas para mulheres e famílias e infraestrutura, e reafirma seu compromisso em promover melhorias tangíveis que impactem positivamente a vida dos cidadãos da região.

Destaque para Parceiros Políticos

A Deputada Carla Zambelli destaca o papel essencial dos parceiros políticos na concretização desses investimentos.

A deputada Carla Zambelli e o vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Ricardo Molina e o vereador Felipe Corá são reconhecidos pela Deputada como parceiros fortes na região, cujo trabalho conjunto fortalece as iniciativas voltadas para o desenvolvimento local.

“A minha missão em parceria com Ricardo Molina e Felipe Corá é ir além das palavras e colocar em prática ações que realmente façam diferença na vida das pessoas. Em 2024, vamos continuar dedicando esforços para fortalecer Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa para deixar a região ainda mais desenvolvida”, afirma a Deputada Carla Zambelli.