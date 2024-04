Bachega Calçados faz queima de estoque antes de fechar em Americana, com descontos de até 50%

A Bachega Calçados, tradicional loja no Centro de Americana, está realizando uma queima de estoque antes de fechar as portas após 51 anos de atividade. Todos os produtos da loja estão em promoção, com descontos que variam entre 20% e 50%, com parcelamento em até três vezes. As ofertas seguirão até que o estoque seja zerado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os itens em liquidação, estão calçados e itens de confecção esportiva, como agasalhos, camisetas e shorts de diferentes marcas, assim como mochilas e malas. Além disso, a loja conta com bancas de calçados masculinos e femininos que podem ter um desconto de até metade do valor original.

Fachada da Bachega Calçados, em Americana, que anunciou fechamento e liquidação – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A loja foi fundada em 1973, por Manuel Bachega, e há quatro décadas é administrada pelo filho, Manoel Bachega Junior. No início deste ano, Junior tomou a decisão de encerrar as atividades da loja pela falta de sucessão, já que seus filhos seguiram caminhos profissionais diferentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além disso, o momento ruim do comércio na região central também influenciou a escolha. “Estamos fazendo uma liquidação de encerramento, queimando o estoque para poder entregar o prédio. Provavelmente vamos até o fim do mês. Qualquer produto da loja tem, no mínimo, 20% de desconto e pode chegar a 50% em alguns casos”, disse Junior.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Temos de tudo um pouco e tudo pode ser parcelado em até três vezes no cartão. Não há a necessidade de um pagamento à vista”, completou. A Bachega Calçados fica na rua Trinta de Julho, 210, no Centro.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.