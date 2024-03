Operário de 56 anos morre após queda no canteiro de obras do Paço de Hortolândia

Um acidente ocorrido no canteiro de obras do novo prédio do Paço Municipal de Hortolândia resultou na morte de um operário de 56 anos. O trabalhador morreu nesta terça-feira (19), após sofrer uma queda na última sexta (15).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o ocorrido, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Mário Covas, onde permaneceu internado até terça, mas não resistiu aos ferimentos. A declaração de óbito indicou como possível causa da morte um tromboembolismo pulmonar, uma complicação decorrente dos ferimentos sofridos na queda.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A Prefeitura de Hortolândia emitiu uma nota em solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A administração municipal também ressaltou que está acompanhando a investigação do ocorrido, em colaboração com o consórcio responsável pela obra.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do operário.