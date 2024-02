Trio é preso em Nova Odessa por estelionato ao tentar dar o golpe do bilhete premiado em idosa

Dois homens, de 42 e 56 anos, e uma mulher, de 55 anos, foram presos nesta quinta-feira (22), em Nova Odessa, após tentarem aplicar o golpe do bilhete premiado em uma aposentada, de 68 anos, que conseguiu escapar dos estelionatários e pedir ajuda à Polícia Militar.

Segundo relatos da vítima, ela ela estava indo fazer um depósito em uma lotérica quando, por volta das 13h30, foi abordada por um casal que alegou possuir um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 7.358.590.05.

À idosa, o casal argumentou não ter documentação, motivo pelo qual não poderiam sacar o valor e ofereceu o bilhete à vítima, pelo valor de R$ 20 mil, tentando convencê-la de que o retorno seria muito maior.

Desconfiada, ela recusou, momento em que foi obrigada a entrar no carro dos golpistas, um Volkswagen Golf e informada que seria levada para uma chácara. No trajeto, os golpistas ligaram para um terceiro comparsa, que ao falar com a vítima por telefone, tentou convencê-la também da veracidade do bilhete premiado.

Ainda desconfiada, a aposentada pegou o celular e disse aos golpistas que estava ligando para uma amiga, que é policial, momento em que o condutor parou o veículo e ela aproveitou para descer e correr, em direção a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), gritando por socorro.

A cena foi flagrada por policiais militares que passavam pelo local. Eles pegaram todas as informações com a vítima e conseguiram abordar os suspeitos na Avenida Ampélio Gazzetta, próximo ao número 3.999, no Jardim Bela Vista.

No momento da abordagem, os policiais encontraram três pessoas no veículo, sendo os dois que tentaram dar o golpe na idosa e mais um homem, que seria o comparsa que tentou convencê-la do golpe por telefone.

Os três foram levados até a delegacia de Nova Odessa, onde foram reconhecidos pela vítima e, em seguida, presos em flagrante por Estelionato, Associação Criminosa e Adulteração de Veículo Automotor, pois a placa do Golf estava adulterada.