Nova Odessa terá ‘Drive-Thru Julino’ neste sábado

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa promove neste sábado (24), das 9h às 14h, o projeto “Drive-Thru Julino”. A iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, cobertores, peças de vestuário e ração animal.

As doações serão revertidas para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na Promoção Social do município. A tenda do drive-thru será montada no estacionamento da Prefeitura de Nova Odessa.

De acordo com a administração municipal, como forma de reconhecimento, os doadores que passarem pelo local vão receber pipoca e paçoca.

O Fundo Social ressalta que os alimentos não perecíveis devem ser doados dentro da data de validade e em embalagens que ainda não foram abertas. Já as roupas devem ser doadas lavadas e em bom estado.

“Caridade não se ensina, ela se pratica e o maior exemplo disso é a participação da população de Nova Odessa em todas as ações solidárias que realizamos até hoje. Por isso, quero convidar os cidadãos a, mais uma vez, exercerem a solidariedade participando do nosso Drive-Thru Julino. Esperamos vocês”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Juçara Rosolen.

A Prefeitura de Nova Odessa fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro – em frente à Praça dos Três Poderes.