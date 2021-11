Nova Odessa promove mutirão do Novembro Azul neste sábado

Mutirão será realizado no Ambulatório de Especialidades da Avenida João Pessoa – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa realiza neste sábado, dia 27, das 8h às 12h, um mutirão com médicos urologistas como ação da campanha “Novembro Azul”.

A população masculina será atendida no Ambulatório de Especialidades da Avenida João Pessoa, para consultas e agendamentos de exames.

É recomendado consultas com urologistas para homens a partir de 45 anos, mesmo que não apresentem sintomas, para realizar o exame físico, conhecido como toque retal, além do PSA, exame de sangue que detecta alterações do antígeno prostático específico, ambos utilizados para rastrear o câncer de próstata.

O câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens, ficando para trás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma, mas tem 90% de chance de cura se diagnostica no início.

“O grande problema é mesmo o tabu em torno dos exames necessários para a prevenção e detecção precoce da doença”, comentou o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini.

Além disso, será montada no Ambulatório de Especialidades uma sala para a vacinação contra a Covid-19, especialmente para atender algum homem adulto ou idoso que eventualmente ainda tenham doses da vacina em atraso. Também haverá orientações sobre o planejamento familiar, que, no caso dos homens, passa pela realização de vasectomias.

Conversa

Com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas, a Secretaria de Saúde realiza uma segunda edição do “Conversa de Boteco” nesta sexta-feira (26), às 15h, desta vez no “Bar do Tiãozinho”, na Rua Brasília, nº 215, esquina com a Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco