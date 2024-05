Desktop abre inscrições para programa de estágio em Sumaré

Interessados devem cursar a partir do 3º semestre do ensino superior e possuir disponibilidade para atuar na cidade de Sumaré em modelo híbrido de trabalho



O programa de estágio da Desktop, empresa de tecnologia e provedoras de internet, está com inscrições abertas até o próximo dia 17.

Os interessados devem cursar a partir do 3º semestre do ensino superior e possuir disponibilidade para atuar em Sumaré no modelo híbrido de trabalho.

O programa, com duração de até dois anos, tem o objetivo de desenvolver e preparar os participantes dentro dos processos, rotina, cultura e projetos da empresa.

Poderão participar os estudantes de cursos alinhados com as seguintes áreas: comercial, engenharia, logística, inteligência de negócios, jurídico, financeiro, segurança patrimonial e riscos, gente e gestão (RH, integrações e processos, marketing e vendas, operações, integrações e processos de operação, satisfação do cliente e tecnologia da informação).

Além de um programa de desenvolvimento profissional estruturado, os selecionados contarão com bolsa-auxílio e benefícios como seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, e 50% de desconto nos pacotes da Desktop.



As inscrições podem ser feitas pelo link.