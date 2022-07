Nova Odessa anuncia chegada de multinacional com criação de 120 empregos imediatos

Da esquerda para a direita: Cassia Biason (coordenadora de Recursos Humanos da empresa), Lars Andreas Muller (gerente geral da empresa no Brasil), prefeito Leitinho, vice-prefeito Mineirinho e secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou, nesta quarta-feira (13), a chegada de uma unidade da multinacional Bekaert Deslee no município. Com investimento de R$ 67 milhões e 120 empregos diretos imediatos, o plano de expansão da empresa prevê a geração de até 400 empregos diretos em cinco anos.

A nova unidade terá 17 mil metros quadrados e vai funcionar em um centro industrial da Avenida Ampélio Gazzetta. A empresa vai produzir tecidos e capas prontas para colchões em novos teares de alto rendimento e de última geração, permitindo a oferta de uma maior variedade de produtos e acabamentos às indústrias de colchões. A fábrica deve ser inaugurada até setembro deste ano.

Membros da empresa se reuniram com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD) e o vice-prefeito, Alessandro Miranda, o Mineirinho (PSD), além do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, na última segunda-feira (11). Durante o encontro, o poder público firmou uma parceria com a empresa: a seleção de futuros candidatos a vagas de emprego na nova unidade deve ser feita pelo PLT (Posto Local do Trabalho) da prefeitura.

Empresa

A Bekaert Deslee é uma empresa têxtil especializada na produção de capas de malha para colchões. A empresa foi fundada em 1892 (há 130 anos) como Bekaert Textiles por Ivo Bekaert. A sede está localizada em Waregem, na Bélgica. Maior fabricante de revestimentos para colchões do mundo, a Bekaert Deslee possui plantas fabris nos cinco continentes.